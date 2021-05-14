В Род-Айленде произошла перестрелка, ранены 9 человек

В американском штате Род-Айленд, в городе Провиденс, произошла перестрелка, в результате которой пострадали девять человек, сообщает местный телеканал WPRI со ссылкой на шефа полиции города Томаса Верди.

По его словам, трое из девяти раненых находятся в критическом состоянии, все пострадавшие находятся в федеральном госпитале Род-Айленда.

Пока что полиция не произвела арест подозреваемых, сообщил Верди.

«Нам хорошо известны все участники этого инцидента. Нападавшие подъехали на автомобиле к дому, где находилась другая группа [принимавшая участие в перестрелке — прим. «Газеты.Ru»], — рассказал Верди.

По его словам, это самая крупная перестрелка за всю историю Провиденса.

«Мы не будем отрицать того, что в городе есть проблемы с оборотом оружия. Очень жаль, что молодые люди в нашем обществе временами не ценят жизнь», — отметил шеф городской полиции.

Мэр города Хорхе Элорза заявил, что полиция будет вести патрулирование района.

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