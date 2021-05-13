Эксперты заявили о росте числа психических расстройств из-за коронафобии

Специалисты отмечают увеличение числа психических нарушений у людей в пандемию COVID-19, сообщает «Интерфакс».

«В определенной степени прогноз роста психических расстройств, сделанный до пандемии, оправдывается», — сказал главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора Николай Незнанов.

Он пояснил, что это связано не только с прямыми последствиями распространения коронавирусной инфекции, но и с общим нарастанием стресса в жизни людей. Незнанов добавил, что обычно обращение за помощью происходит, когда депрессия достигает уровня ухудшения физической и интеллектуальной работоспособности.

В свою очередь, руководитель международного отдела НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева Анна Васильева перечислила факторы, связанные с COVID-19, которые влияют на динамику психических нарушений.

По ее словам, это коронафобия — страх заболеть коронавирусом, а также беспокойство по поводу снижения уровня материального благополучия. Васильева дополнила, что важную роль играет влияние инфекции на центральную нервную систему, поскольку перенесшие ее люди могут страдать синдромом хронической усталости, нарушениями памяти и внимания, также может проявляться деменция.

Уже в начале пандемии уровень тревоги и депрессии был высоким у жителей Москвы, Петербурга, регионов Дальнего Востока, находившихся в зоне наибольшего риска инфицирования COVID-19. При этом, как отмечают эксперты, на увеличение числа фобий и тревожности влияет обилие противоречивой информации о коронавирусе в интернете и публикации СМИ.

13 мая в России выявили 8 380 новых случаев коронавируса.