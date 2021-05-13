Директор казанской школы, в которой была стрельба, объяснила отсутствие охраны

Директор гимназии № 175 Амина Валеева заявила, что руководству образовательного учреждения пришлось отказаться от услуг частных охранных предприятий (ЧОП) из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что в школе есть специальная кнопка тревожной сигнализации, система «Ваша безопасность», а также вход в гимназию осуществляется через электронный магнитный замок.

«С начала учебного года мы закрыли вход в школу и для родителей (в связи с пандемией) и провожали детей только до калитки. <...> Система видеонаблюдения также имеется и обеспечивает охранные мероприятия. Всего имеется 11 наружных камер и 34 камеры внутри. Мониторы выводятся на вахту, мониторы есть в кабинете зама по воспитательной работе и также в моем кабинете», — отметила директор.

По ее словам, в день, когда случилось чрезвычайное происшествие, сотрудник школы увидел «необычно одетого» человека, после чего нажал на тревожную кнопку.

«Причем до прибытия по звонку тревожной сигнализации не прошло и пяти минут. Вся эта ситуация развивалась на моих глазах. Я находилась также на первом этаже. Поэтому я считаю, что работник нашей гимназии сработала молниеносно», — добавила она.

Ранее Валеева рассказала об устроившем стрельбу в учебном заведении Ильназе Галявиеве.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.