Ученый исключил новую аварию в Чернобыле

close
Вид на Чернобыльскую АЭС со стороны четвертого реактора, апрель 1986 года Вид на Чернобыльскую АЭС со стороны четвертого реактора, апрель 1986 года
Вид на Чернобыльскую АЭС со стороны четвертого реактора, апрель 1986 года
Игорь Костин/РИА «Новости»

Доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов прокомментировал сообщения о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает MK.RU.

Ранее в американском научном журнале Science была опубликована статья, в которой утверждалось, что в ЧАЭС вновь зафиксированы признаки реакций деления радиоактивного топлива.

«В подаппаратном помещении идут реакции, в которых участвуют отдельно взятые нейтроны. Они могут привести разве что к поражению человека, если он там вдруг каким-то образом окажется», — заявил Кузнецов. Он добавил, что возможность новой катастрофы крайне маловероятна.

Ранее служба безопасности Украины обнародовала секретные, ранее не опубликованные документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС. В них, в частности, говорится, что радиационные выбросы на станции случались и раньше.