Ученый исключил новую аварию в Чернобыле

Доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов прокомментировал сообщения о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает MK.RU.

Ранее в американском научном журнале Science была опубликована статья, в которой утверждалось, что в ЧАЭС вновь зафиксированы признаки реакций деления радиоактивного топлива.

«В подаппаратном помещении идут реакции, в которых участвуют отдельно взятые нейтроны. Они могут привести разве что к поражению человека, если он там вдруг каким-то образом окажется», — заявил Кузнецов. Он добавил, что возможность новой катастрофы крайне маловероятна.

Ранее служба безопасности Украины обнародовала секретные, ранее не опубликованные документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС. В них, в частности, говорится, что радиационные выбросы на станции случались и раньше.