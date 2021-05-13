В Петербурге задержали двух мужчин, ограбивших ветерана в День Победы

В Санкт-Петербурге были задержаны двое мужчин, которых подозревают в ограблении 99-летнего ветерана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Отмечается, что данный инцидент произошел 9 мая, в День Победы. Двое мужчин пришли к ветерану под предлогом поздравления с празником. Пенсионер узнал одного из злоумышленников, так как тот работал сантехником и ранее оказывал ему услуги. После того как ветеран вышел на лестничную клетку, грабители сорвали с его шеи цепочку и крестик, стоимость которых составила 100 тыс. рублей, и скрылись с места преступления.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления МВД России по Василеостровскому району установили и задержали подозреваемых. Ими оказались два местных жителя в возрасте 26 и 18 лет», — подчеркивается в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 («Грабеж»). Украденную цепочку и крестик полицейские нашли у задержанных и вернули владельцу.