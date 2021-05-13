«Известия»: Росгвардию намерены привлечь к охране школ

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» намерены в течение ближайших двух недель подать в правительство предложение о привлечении Росгвардии к охране школ по всей стране. Об этом «Известиям» сообщил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин.

Парламентарий отметил, что все задачи по обеспечению безопасности таких учебных заведений необходимо перепоручить Росгвардии. «Сначала нам нужно направить официальное письмо в правительство на согласование», — сказал Шеин.

Он также подчеркнул, что родители учеников не должны оплачивать услуги по охране школ, так как «безопасность не должна зависеть от доходов людей». Депутат выразил мнение, что следует перестроить саму систему охраны школ.

В Совете Федерации выступили с поддержкой данного предложения. По словам главы комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, большая часть российских школ охраняются сотрудниками частных охранных предприятий пенсионного возраста, что «не очень эффективно». Она считает, что охрана этих образовательных учреждений должна осуществляться профессионалами.