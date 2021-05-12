Дело о стрельбе в казанской школе могут переквалифицировать на статью «терроризм»

Уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, могут переквалифицировать как терроризм (ст. 205 УК РФ) «при наличии оснований». Об этом заявил заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика, передает РИА «Новости».

Он добавил, что пока статья о терроризме в рамках этого уголовного дела не рассматривается.

Ранее сообщалось, что Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, полностью признал вину в суде. Ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд в Казани арестовал Галявиева на два месяца.

11 мая в казанской гимназии №175 произошла стрельба. Погибли девять человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, задержанному Ильназу Галявиеву может грозить пожизненное лишение свободы.