Baza: устроивший стрельбу в казанской школе отказывается от еды

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе №175, с сегодняшнего дня отказывается от еды. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Бывший ученик гимназии №175 сейчас находится в одиночной камере в изоляторе временного содержания (сегодня ему должны избрать меру пресечения). Галявиев дерзко отвечает на вопросы полицейских и следователей. Требований он не выдвигает», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash Iptash сообщил, что Галявиев полностью признал вину, заявив, что он убил в общей сложности не менее 7 человек.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 пострадал. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.