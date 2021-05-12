Mash: Ильназ Галявиев полностью признал вину

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе №175 и убивший девять человек, полностью признал вину, сообщает Telegram-канал Mash Iptash со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, он убил не менее семи человек — из них четверо взрослых и неизвестное ему количество детей.

Кроме того, в ходе обыска в квартире на улице Туганлык, где проживает Галявиев, были обнаружены вещества, из которых возможно изготовить взрывчатку — селитру, алюминиевую пудру, сухое горючее, перекись водорода, а также воронку и весы.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 пострадал. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

Ранее в Казани похоронили учительницу, закрывшую собой учеников при стрельбе в школе.