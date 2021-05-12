Власти опровергли фейки о двух нападавших на гимназию в Казани

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева опровергла сообщения о якобы двух злоумышленниках, напавших на гимназию в Казани. Ее слова приводит издание «Реальное время».

«Школа оборудована системой видеокамер. Системой видеокамер зафиксированы все действия человека, и он был один», — сказала Фазлеева журналистам.

Она предположила, что сообщения о двух нападавших могли быть спровоцированы паникой. По ее словам, по вызову «тревожной кнопки»,

прибыли сотрудники правоохранительных органов: они прошли все здание прежде, чем проводить какие-либо последующие работы.

«Было установлено, что он один. И все что происходит, это происходит только с одним человеком», — уточнила вице-премьер.

Также Фазлеева рассказала о борьбе с многочисленными ложными сообщениями.

«Вчера в течение вечера мы боролись, другим словом это не назовешь, с фейками», — добавила она.

Чиновница привела пример одного из молодых людей, ставших героем фейковых новостей.

«Он является студентом одного из учреждений Республики Татарстан, и когда, перекидывая с одного чата в другой, появляется такая информация... Вы представляете, что пережил этот человек, который вообще не совершал этого преступления, не имеет к нему никого отношения? При этом это была очень опасная ситуация, и в какой-то момент безопасность этому человеку надо было обеспечивать», — сказала Фазлеева.

11 мая в казанской гимназии №175 произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 23 пострадали. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев задержан. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, задержанному может грозить пожизненное лишение свободы. Глава администрации города Ильсур Метшин назвал стрельбу в школе терактом.

Ранее сообщалось, что, предположительно, два человека устроили стрельбу из огнестрельного оружия в казанской школе. Однако потом власти опровергли эту информацию.