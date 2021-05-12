Комитет Госдумы поддержал законопроект об обороте оружия после трагедии в Казани

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду, 12 мая, рекомендовал принять законопроект об обороте оружия и усилении контроля за законностью владения «огнестрелом». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Василия Пискарева.

По его словам, законопроект не связан с произошедшей 11 мая стрельбой в казанской школе, в результате которой погибли несколько человек, в том числе дети. Политик отметил, что документ был внесен в ГД до трагедии, в декабре 2020 года, и полностью подготовлен к первому чтению.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после произошедшего в татарстанской столице поручил профильному комитету приступить к анализу российского законодательства в сфере оборота оружия.

Как уточнил Пискарев, в уже внесенном законопроекте прописаны «увеличение оснований для отказа в выдаче лицензий на оружие, равно как и расширение оснований по аннулированию лицензий, которые были выданы».

Депутаты, в том числе, предлагают лишить возможности получать лицензии тех граждан, которые имеют две и более судимости за совершение преступлений. Также предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны информировать о фактах утраты или хищения у них оружия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после произошедшей 11 мая стрельбы в школе в Казани глава государства поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия.

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.