Красный Крест России и Сбербанк открыли сбор средств для пострадавших в Казани

Российский Красный Крест (РКК) совместно со Сбербанк организовали сбор средств для помощи пострадавшим от стрельбы в казанской школе №175.

«Мы выражаем глубокие соболезнования всем близким погибших и пострадавших. Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» и региональное отделение в Республике Татарстан готовы оказать всестороннюю поддержку», — заявил председатель РКК Павел Савчук.

По его словам, помощь пострадавшим будет оказана в целевом порядке.

«Мы берем на себя обязательства совместно с Правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия. И постараемся им помочь. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста», — пояснил Савчук.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:

Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»

Р/с 40703810600020000017

ПАО Сбербанк

Кор/счет 30101810400000000225

ИНН 7728014523

КПП 772801001

БИК 044525225

ОГРН 1037700182772

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим в школе №175 в Казани.