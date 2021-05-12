За убийство ноутбуком троим жителям Хабаровского края грозят пожизненные сроки

Трем жителям Комсомольска-на-Амуре грозят пожизненные сроки за убийство 27-летнего мужчины ноутбуком, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

«Обвиняемые, в сентябре 2020 года в Комсомольске-на-Амуре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к 27-летнему мужчине, поочередно нанесли ему множественные удары, в том числе в голову - компьютерными клавиатурой, монитором, системным блоком и ноутбуком. От полученных травм потерпевший скончался», — сообщили в прокуратуре.

После того, как мужчина погиб, обвиняемые попытались скрыть следы убийства и покинуть место преступления, заявив следствию, что они непричастны к убийству. Однако следователи опровергли эту версию.

«Максимальное наказание за групповое убийство предусматривает пожизненное лишение свободы», — дополнили в прокуратуре.

Дело было передано в краевой суд с обвинительным заключением по ст. 105, пункт «ж» УК РФ «Убийство».