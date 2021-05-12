Чрезвычайное положение вводится в израильском Лоде из-за беспорядков

Чрезвычайное положение вводится в израильском городе Лод, расположенном в 20 км от Тель-Авива, из-за беспорядков. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Вопрос обсуждался на совещании у израильского премьера, в котором участвовали министры обороны и внутренней безопасности страны Бени Ганц и Амир Охана, а также другие высокопоставленные должностные лица.

«В ходе обсуждения премьер-министр Нетаньяху согласился с объявлением особого чрезвычайного положения в Лоде, а министр внутренней безопасности Охана объявил, что немедленно приступит к исполнению своих полномочий в этом вопросе», – указано в сообщении.

Кроме того, на совещании было принято решение перебросить в Лод подразделения пограничной полиции из Иудеи и Самарии.

7 мая, в Иерусалиме на Храмовой горе начались беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. В результате ранения получили трое полицейских. По данным Красного полумесяца, также пострадали 13 палестинцев.

В этот же день беспорядки также вспыхнули в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, двое участников были задержаны. Полиция получила приказ разогнать протестующих, участникам была дана возможность разойтись, но они не послушались правоохранителей. В связи с этим полиция была вынуждена использовать спецсредства.

В ночь на 8 мая вблизи мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме произошли стычки палестинцев с полицией, в результате произошедшего пострадали около 200 человек. В понедельник, 10 мая, возобновились беспорядки на Храмовой горе.