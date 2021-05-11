Молитвы в ряде мечетей Москвы в Ураза-байрам пройдут без прихожан

Молитвы без прихожан состоятся в нескольких мечетях Москвы в мусульманский праздник Ураза-байрам. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

Согласно заявлению, 13 мая, в день празднования Ид иль-Фитра — Ураза-байрама — Московская Соборная, Историческая и Мемориальная мечети столицы не будут принимать прихожан на праздничную молитву (Ид намаз).

В ДУМ уточнили, что праздничная молитва пройдет «только при участии духовенства всех трех мечетей и сотрудников Духовного управления мусульман Российской Федерации и будет транслироваться онлайн».

Как отмечается, такое «тяжелое, но обоснованное решение» было принято из-за угрозы заражения верующих коронавирусной инфекцией, а также в связи с тем, что в городе по-прежнему действует запрет на проведение публичных мероприятий.

В организации призвали «всех верующих в день праздника остаться в домах и провести празднование в кругу домочадцев». «Все желающие могут подключиться к прямой трансляции праздничной проповеди муфтия шейха Равиля Гайнутдина из Московской Соборной мечети на официальном YouTube-канале Духовного управления мусульман», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 13 мая станет выходным днем в Татарстане и Башкирии, а 14 мая в Крыму из-за празднования праздника Ураза-байрам.

Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступает праздник разговения Ураза-байрам.