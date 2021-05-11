Исполнительный директор РДШ высказалась о трагедии в казанской школе

Исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещева прокомментировала трагедию в казанской школе, повлекшей гибель учеников.

«Сейчас важно научить предупреждать такие вещи. Для этого необходимо создание конкретной инфраструктуры. Ведь воспитание – это вовсе не идеология в школах, пропаганда или размахивание флагами как некоторые полагают . Это четко выстроенная система, которая не допускает ситуации, где ребенок остается один на один со своей проблемой, даже если всем вокруг она кажется незначительной», — отметила Плещева.

«Если не вовлечь ребят в положительные активности и мировое разрешение конфликтов — будут стрелять как в других странах», — убеждена она.

«Именно выстраиванием этой системы мы сейчас занимаемся в рамках проекта «Навигаторы детства», — пояснила эксперт.

«Редко родители и педагоги знают, что происходит с их детьми. В связи невозможно не обратить внимание на инициативу Валентины Матвиенко привлечь родительское сообщество и дополнить его педагогами, экспертами и общественными структурами, занимающуюся работами со школьниками. Нам необходимо на федеральном уровне как можно скорее обсудить и принять решение, что нам с этим делать, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем», — резюмировала Плещева.