Ученик казанской школы рассказал, как себя вел устроивший стрельбу студент

Один из учеников казанской школы №175, где произошла стрельба, рассказал, что нападавший Ильназ Галявиев пытался прорваться в кабинеты с детьми, выдавая себя за полицейского. Об этом сообщает «Татар-информ».

По словам школьника, во время стрельбы учитель попросил детей молчать, чтобы злоумышленник не услышал их.

«Он (Галявиев) требовал, чтобы мы вышли», — рассказал ученик.

Он также добавил, что учителя успели закрыть все классы, кроме одного. Именно туда и ворвался преступник.

Сначала прозвучал выстрел и все побежали к окну, уточнил школьник. Затем нападавший выстрелил еще раз, после чего классный руководитель отправил детей в учительский кабинет. Ученики оставались там до прибытия силовиков.

Гимназист добавил, что видел из кабинета, как два человека выпрыгнули из окон школы. Первыми по пожарной лестнице эвакуировали девочек, мальчики покинули школу уже после прибытия спецназовцев. Он также пояснил, что сперва из здания вывели маленьких детей, а тех, кто постарше, выпустили примерно через пять минут.

Ранее было опубликовано видео, снятое учениками во время нападения на школу.

11 мая, примерно в 09.30, в гимназии №175 в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали. На лечении в детской республиканской клинической больнице Казани находятся 18 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.