Посольство США в России соболезнует семьям погибших в Казани

Посольство США в России выразило соболезнования в связи с произошедшим в школе в Казани во вторник, 11 мая. Соответствующий пост размещен на странице диппредставительства в Twitter.

«Мы глубоко опечалены трагическими событиями в Казани и гибелью стольких невинных жизней. Выражаем наши искренние соболезнования семьям всех погибших», — говорится в сообщении.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что число пострадавших при стрельбе в казанской школе выросло до 9, среди них семь детей и двое взрослых.