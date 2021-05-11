Жертвой стрельбы в казанской школе стала учитель английского языка

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Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев кроме учеников застрелил в коридоре 25-летнюю учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя учебного заведения.

«Сразу после ЧП появились сведения о гибели школьного преподавателя танцев Алины Федоровичевой, но на самом деле с ней все в порядке. Погибла Эльвира Игнатьева, которая преподавала английский язык у пятого класса. Она вышла в коридор и была убита», — рассказал собеседник агентства.

Игнатьева преподавала в школе №175 в течение последних четырех лет. В 2018 году она заняла второе место на конкурсе «Учитель года». На работу в эту школу девушка устроилась в том же году, в котором подозреваемый Ильназ Галявиев ее закончил. При этом занятий у него Игнатьева не вела.

11 мая, примерно в 09:30, в гимназии №175 в городе Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.