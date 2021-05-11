Сокурсник об устроившем стрельбу в Казани: «это тот еще кадр»

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Бывший сокурсник по колледжу рассказал об устроившем стрельбу в казанской школе Ильназе Галявиеве.

«Это тот еще кадр. Он практически ни с кем не общался, до нас ему дела не было. Постоянно в своих мыслях где-то. Да, мы немного задирали его, смеялись, скажем так, пытались немного расшевелить пацана, но все без толку», — рассказал «Газете.Ru» Геннадий (имя изменено).

По его словам, Галявиев часто пропускал занятия, вечно был угрюмым и как будто уставшим, особенно в последнее время, когда еще ходил в колледж.

Ранее в колледже ТИСБИ заявили, что устроивший стрельбу был тихим и неконфликтным студентом 4 курса, однако в апреле 2021 года его отчислили из-за академической задолженности. Он перестал поддерживать связь с куратором группы и не явился на защиту производственной практики и трех госэкзаменов.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.