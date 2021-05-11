Знакомый стрелявшего Галявиева рассказал о его привычках

Знакомый Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, рассказал о характере молодого человека.

«Честно говоря, для меня шок осознать, что человек с которым ты знаком долгое время мог такое совершить. Ничего плохого о нем сказать не могу. Он был тихим, действительно не очень любил людей, но никогда не говорил, что их нужно убивать. Странности у него были, он увлекался оружием, войнами, историей. Много времени проводил в интернете, постоянно что-то читал. Дома собирал разные вещи по схемам. В последнее время он максимально отстранился от общения со всеми», — заявил собеседник «Газеты.Ru» Роман.

По его словам, Галявиев хвастался своим ружьем, утверждая, что оно нужно для самообороны или, «чтобы птичек пострелять в лесу».

Роман не исключил, что перед преступлением молодой человек мог принять запрещенные вещества, либо его «накрутили со стороны». Он добавил, что замечал подозрительных друзей в соцсетях Галявиева и слышал странные разговоры по телефону.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.