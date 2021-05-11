При стрельбе в Казани погибли 7 человек

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Шесть учеников и учитель стали жертвами стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Предварительно, погибли семь человек: шесть учеников и учитель», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали подростка, который устроил стрельбу в учебном заведении. Уточнялось, что ученику 17 лет.

До этого сообщалось, что подросток пронес оружие в школу №175 в Казани и ранил одноклассников.