Россиянам пообещали аномальное тепло на этой неделе

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил об аномально высоких температурах на этой неделе в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в течение недели в центральной части страны будет +19-25°C.

«Связано это с тем, что в центре Европейской России устанавливается хорошо выраженный антициклон. Солнечное небо 11, 12, 13 мая, иногда будут небольшие осадки... Затем небо будет более облачным, потому что начиная с 11 мая давление будет падать, примерно каждый день на два-три миллиметра, но на температуре это не скажется», — рассказал синоптик.

Он добавил, что в некоторых частях Северо-Западного федерального округа будет даже теплее, чем в Европейской части России. Хорошая погода также ожидается в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Западной Сибири.

Вильфанд отметил, что в среднем в Поволжье и западной Сибири будет на шесть-восемь градусов выше нормы.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о заморозках на юге страны.