Эксперт сравнил выплаты денежных пособий ветеранам в России и республиках Средней Азии

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член Совета Государственной думы Андрей Исаев рассказал, чем отличаются денежные пособия для ветеранов в России от республик Средней Азии.

«В республиках Средней Азии денежные пособия для ветеранов ограничиваются разовыми выплатами. В России же существует развитая программа социальных гарантий ветеранам», — сказал эксперт.

По словам Исаева, в России помощь ветеранам охватывает все стороны жизни.

«Забота о ветеранах в России ведется постоянно. Существует целый ряд социальных гарантий для ветеранов, который включает в себя оказание бесплатной медицинской и социальной помощи, ежемесячные денежные выплаты, помощь общественных организаций и волонтеров, а также регулярные выплаты ко Дню Победы», — заявил он.

Также Исаев рассказал о боевых и служебных наградах ветеранов Великой Отечественной войны.

«Кроме боевых наград за участие в Великой Отечественной войне, существуют служебные награды, такие как медаль Ветерана Труда, Юбилейные медали и многие другие. Конечно ветераны имеют полное право в День Победы надевать все награды, которые у них есть», — заключил Исаев.