Проведший три дня в лесу глава омского Минздрава отказался от госпитализации

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который провел трое суток в лесу, отказался от медицинской помощи и госпитализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Министр от госпитализации отказался», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Мураховский был найден живым. Чиновник сам вышел к людям в районе села Баслы 10 мая, после чего он был доставлен в центральную районную больницу Большеуковского района. Медики оценили его состояние как удовлетворительное.

Мураховский перестал выходить на связь 7 мая. Он уехал в лес с охотничьей базы в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области и пропал. 9 мая спасатели нашли его квадроцикл.