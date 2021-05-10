Детеныш кита застрял в реке Темза в Лондоне

Детеныш кита застрял в одном из шлюзов в реке Темза в Лондоне, кадры с животным распространило издание Evening Standard.

Китеныша в лондонских водах заметили местные жители, они обратились к спасателям. Сотрудник порта поливал животное водой, пока прибывший на место инцидента ветеринар проводил осмотр. Они также пытались наполнить шлюз водой, чтобы как-то помочь киту выбраться.

Вскоре к шлюзу подъехали пожарные и водолазы. Они вытащили китеныша с берега и перевезли в более комфортное для него место, чтобы понять, какие повреждения он мог получить.

Отмечается, что за мероприятиями по спасению животного наблюдали сотни людей. Известно, что детеныш кита был в длину 3-4 м. Предположительно, это был малый полосатик.

В апреле сообщалось, что четырех погибших серых китов выбросило на берег в области залива Сан-Франциско в течение девяти дней.