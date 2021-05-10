Акция «Свет Победы» прошла в российских регионах уже во второй раз

9 мая 2021 года в 21.50 (по местному времени в каждом из российских регионов) во второй раз прошла акция «Свет Победы», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

В прошлом году инициатором акции стала компания Mail Ru Group — за десять минут до начала салюта сотрудники компании подошли к окнам и зажгли фонарики на своих телефонах. Так они почтили память тех, кто принес нашей стране победу в Великой Отечественной войне.

В этом году акция «Свет Победы» стала народной. В социальных сетях люди активно делились призывами в вышеозначенное время подойти к окнам и, предварительно выключив свет в квартире, посветить в них вспышкой от телефона, фонариком или просто настольной лампой.

Акцию поддержали и многие известные люди. Среди которых актриса Анна Хилькевич, певица Лера Туманова, блогеры Саша Спилберг, Саша Лукьянова, Арина Данилова, Катя Шкуро и многие другие.

Более 34 млн человек уже увидели контент с хэштегом #СветПобеды в социальных сетях.

Традиционно, к акции присоединилась компания Mail.Ru Group. Также в этом году участие в акции принял Общероссийский Народный фронт. При поддержке ОНФ к «Свету Победы» примкнули: Деревня Универсиады и общежитие инновационного университета имени В.Г. Тимирясова в Казани, НИТУ «МИСиС» в Москве, Студенческое общежитие Воронежского индустриального колледжа, Воронежский государственный лесотехнический университет и Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева в Красноярске.

Кроме того, «Свет Победы» поддержали: Уральский государственный юридический университет в Екатеринбурге, Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Москве, Бизнес-отель «Евразия» в Тюмени, Музейно-выставочный комплекс «Константиновская батарея» в Севастополе и Национальный музей Республики Татарстан в Казани.