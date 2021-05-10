Синоптики предупредили москвичей о наступлении «новой климатической эпохи»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве наступает «другая климатическая эпоха». Об этом он сказал в интервью газете «Вечерняя Москва».

Синоптик отметил, что с понедельника, 10 мая, в столицу пришло тепло, знаменующее преждевременное наступление лета.

«Вот такие климатические качели — холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания», — сказал Тишковец.

По его словам, в конце мая и летом в столичном регионе будет наблюдаться умеренная теплая погода, суровых засух и избыточных дождей не ожидается.

«Все будет прилично: днем плюс двадцать, ночью около десяти градусов тепла», — отметил Тишковец.

Метеоролог также заявил, что жителям Москвы не нужно ждать «дикой жары или сваливания в очередную яму арктического холода».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что средние температуры воздуха в период с мая по июль текущего года на территории России будут выше нормы на 70%.