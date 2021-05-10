Семь человек погибли при стрельбе на вечеринке в Колорадо

В американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) произошла стрельба, жертвами которой стали семь человек, передает телеканал KKTV, ссылаясь на местную полицию.

Отмечается, что огонь был открыт ночью на стоянке домов на колесах. В одном из трейлеров была вечерника в честь дня рождения. Праздник посетили члены семьи, друзья и дети именинника.

По данным полиции, огонь открыл молодой человек одной из погибших впоследствии девушек, после чего он совершил самоубийство. Когда на место ЧП прибыла полицейские, то они обнаружили там шестерых погибших и одного тяжелораненого, который позднее умер в больнице.

Как уточняется, погибли только взрослые. Отмечается, что дети в трейлере не пострадали, в настоящее время они находятся у родственников.