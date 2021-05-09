«Молодая Гвардия» поздравила по всей стране ветеранов ВОВ с Днем Победы

По случаю Дня Победы активисты «Молодой Гвардии Единой России» из 83 субъектов провели порядка 800 патриотических акций, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в воскресенье.

Часть мероприятий молодогвардейцы организовали еще в преддверии 9 мая. Так, в конце апреля волонтеры запустили акцию «Патриотизм в действии», в рамках которой благоустраивали стелы и памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны. За неделю активисты в регионах привели в порядок порядка 400 памятников ВОВ. Также молодогвардейцы навестили более 600 ветеранов, чтобы оказать адресную помощь, поздравить и поблагодарить их за Победу.

В Тверской области в городе Бежецк активисты МГЕР нарисовали граффити с изображением Советского солдата, посвятив его 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В Москве в преддверии Дня Победы молодогвардейцы украсили 14-этажный жилой дом патриотическим баннером. Участники раскинули баннер с надписью: «Вечная память Героям-победителям! Помним 1941–1945!»

В Волгоградской области молодогвардейцы в канун Дня Победы запустили в небо более 200 воздушных шаров, чтобы почтить память павших на войне солдат. На Урале, в городе Ачит Свердловской области активисты выложили из полтысячи шаров с иллюминацией гигантскую звезду на пруду.

Также молодогвардейцы организовали традиционную раздачу в регионах георгиевских лент, которых вручили горожанам более 150 тысяч и репринта газеты «Правда», выпущенной 10 мая 1945 года, с серией статей, посвященных победе СССР над фашистской Германией. Всего в акциях по всей стране было задействовано около 5500 волонтеров МГЕР.

«Память о тех, кто подарил нашей стране Победу, будет передаваться из поколения в поколение. Мы никогда об этом не забудем. Акции молодогвардейцев — это возможность в очередной раз сказать спасибо нашим защитникам за их подвиг, выразить признательность и благодарность за мирное небо над головой. С Днем Великой Победы!» — прокомментировал Денис Давыдов, председатель координационного совета «Молодой Гвардии».