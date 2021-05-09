Массовая драка в Одессе из-за георгиевской ленты попала на видео
Екатерина Зайцева
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В Одессе произошла массовая драка во время шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщает «Страна.ua».
«Драка на аллее Неизвестного матроса в Одессе. Радикалы попробовали вырвать портрет с георгиевской лентой на фото», — говорится в публикации.
Отмечается, что в конфликт вмешались полицейские. Позже стало известно, что у женщины пытались вырвать из рук портрет маршала Жукова.
Жительницу Одессы задержали и доставили в райотдел.
Ранее сообщалось, что портрет деда президента Украины Владимира Зеленского пронесли в колонне «Бессмертного полка» в Донбассе. На акцию с портретом деда украинского лидера пришла общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян.