Массовая драка в Одессе из-за георгиевской ленты попала на видео

В Одессе произошла массовая драка во время шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщает «Страна.ua».

«Драка на аллее Неизвестного матроса в Одессе. Радикалы попробовали вырвать портрет с георгиевской лентой на фото», — говорится в публикации.

Отмечается, что в конфликт вмешались полицейские. Позже стало известно, что у женщины пытались вырвать из рук портрет маршала Жукова.

Жительницу Одессы задержали и доставили в райотдел.

Ранее сообщалось, что портрет деда президента Украины Владимира Зеленского пронесли в колонне «Бессмертного полка» в Донбассе. На акцию с портретом деда украинского лидера пришла общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян.