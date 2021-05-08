В ЕС проведут вакцинацию детей и подростков

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции неформального саммита ЕС в португальском городе Порту заявила, что Евросоюз планирует начать вакцинацию от коронавируса детей и подростков, а также закупить новые партии вакцин в размере сотен миллионов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

«Нам предстоит вакцинация детей и подростков, кроме того, мы должны быть готовы к появлению новых штаммов и исчезновению антител у тех, кто был вакцинирован первым. Поэтому Еврокомиссия утвердила контракт с компанией Pfizer на приобретение еще 1,8 млрд доз вакцины», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее Еврокомиссия утвердила контракт на 1,8 млрд доз вакцины Pfizer от COVID-19.

В соответствии с условиями контракта, препарат должен быть поставлен в Евросоюз в 2021-2023 годах. Кроме того, глава ЕК анонсировала другие соглашения, которые последуют за этим контрактом.