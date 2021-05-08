Во Владивостоке начали проверку из-за флагов к 9 мая

Мэрия Владивостока начала проверку из-за флагов, которыми украсили центральную площадь ко Дню Победы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя городской администрации.

Фотографию с флагами опубликовал в сети местный житель. На кадрах видно, что они представляют собой треугольное полотнище с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Похожие знамена были у Военно-морских сил Японии, воевавших на стороне гитлеровской Германии во Второй мировой войне.

В мэрии отметили, что подрядчик неверно истолковал техническое задание, в настоящее время флаги сняли и заменили их российским триколором. Работы по установке флагов не будут оплачены.

В результате проверки в отношении ответственных чиновников из управления культуры примут соответствующие меры.

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