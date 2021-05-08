В Триполи напали на отель со штаб-квартирой Президентского совета Ливии

Группа вооруженных людей в пятницу, 7 мая, совершила нападение на отель «Коринтия» в Триполи, в котором находится штаб-квартира Президентского совета Ливии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источники в силовых структурах страны.

По данным канала, глава Президентского совета Мухаммед аль-Менфи успел покинуть здание гостиницы через черный ход. По словам пресс-секретаря Президентского совета, все члены этого органа власти, в состав которого входят три человека, находятся в безопасности.

Однако портал Alsaaa 24 передает, что вооруженная группа похитила главу канцелярии Президентского совета Мухаммеда аль-Мабрука.

По информации Al Arabiya, за атакой могут стоять вооруженные формирования Западного региона, которые принимали участие в объявленной экс-главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджем операции «Вулкан гнева» против Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Канал сообщает, что нападавшие требовали отставки министра иностранных дел Наджлы Мангуш из-за того, что она неоднократно призывала вывести иностранных военных и наемников из Ливии. Также они требовали увольнения главы Службы общей разведки Хусейна аль-Аиба и возвращения на эту должность Имада аль-Тараблуси.