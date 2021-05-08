Российской модели дали четыре года колонии за кражу 22 млн из сейфа депутата ГД

Модель Ольга Синтюрева и ее сообщник получили четыре года колонии за кражу 22 миллионов рублей из сейфа депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Соответсвующий приговор повторно вынес Пресненский суд Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокая.

Как рассказала собеседник агентства, девушка будет отбывать наказание с отсрочкой, после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Ее сообщник отправится в исправительную колонию общего режима сразу.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии Синтюреву за организацию нападения и кражу у Жигарева с отсрочкой до достижения ее ребенком 14 лет.

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