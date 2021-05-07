В Иерусалиме начались беспорядки

В Иерусалиме на Храмовой горе возникли беспорядки, переросшие в столкновения с полицией. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на полицию Израиля, ранены трое полицейских.

Отмечается, что по данным Красного полумесяца, пострадали 13 палестинцев.

«Многие силы полиции и пограничной полиции работают над восстановлением порядка после волнений, которые начались сегодня на Храмовой горе, во время которых сотни верующих начали грубо нарушать порядок, нападать на полицейских, бросая в них камни и предметы, в результате чего трое полицейских получили ранения», — говорится в сообщении.

По данным полиции, сейчас израильские стражи порядка установили контроль над ситуацией.

Отмечается, 7 апреля беспорядки также проходили в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, двое участников были задержаны. Полиция получила приказ разогнать протестующих, участникам была дана возможность разойтись, но они этого не сделали. В связи с этим полиция была вынуждена использовать спецсредства.