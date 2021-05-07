В Бразилии потребовали расследовать смерть 24 человек в ходе спецоперации

Судья Федерального верховного суда Бразилии Эдсона Факина усмотрел признаки «внесудебной расправы» в действиях полицейских, проводивших спецоперацию в фавеле Жакарезиньу в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет газета O Estado de São Paulo.

«Сообщалось о фактах серьезных нарушений, а на одной из видеозаписей зафиксированы признаки деяний, которые могут быть расценены, как внесудебная расправа», — заявил судья в адрес генерального прокурора республики Аугусту Араса.

Он также потребовал провести расследования произошедшего, установить и привлечь к ответственности виновных.

По данным издания, Факин ссылается на видеозаписи, предположительно сделанной в ходе операции. На одной из записей видно, как полицейский вышибает дверь жилого дома и стреляет в уже лежащего на полу мужчину.

Ранее главный констебль Родриго Оливейра заявил, что специальная операция в Рио-де-Жанейро была тщательно подготовлена и проводилась в соответствии с требованиями бразильского Верховного суда. По его словам, целью операции было предотвращение торговли людьми, в том числе несовершеннолетними. При этом Оливейра подчеркнул, что в работе правоохранительных органов не было ошибок или перегибов.

До этого сообщалось, что в результате операции гражданской полиции Рио-де-Жанейро при перестрелке в метрополитене погибли 25 человек.