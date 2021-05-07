Великобритания разрешит выезд в 12 стран без необходимости карантина

Правительство Великобритании начнет постепенно начнет снимать ограничения на международные поездки. Об этом сообщает Sky News.

По словам британского главы минтранса Гранта Шаппса, правительство представит трехуровневую систему, которая поделит страны на «зеленую, «желтую» и «красную» секции.

Жители Великобритании с 17 мая смогут посетить 12 стран, входящих в «зеленый» список. В частности это Португалия, Израиль и Гибралтар. При этом поездки в такие страны как Греция, Испания и Франция, пока будут недоступны, подчеркнул министр.

Отмечается, что вернувшись из стран из «зеленого» гражданам не потребуется проходить карантин, достаточно будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. При въезде в Великобританию из стран «желтого» списка необходимо будет уйти на 10-дневную изоляцию и сдать тесты. Тем, кто вернулся из страны из «красного» списка придется просидеть 14 дней на карантине в гостинице в аэропорту за свой счет.