В Саудовской Аравии запретили выходить на работу без вакцинации от COVID-19

Власти Саудовской Аравии запретили сотрудникам государственных и частных компаний выходить на работу без вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на министерство кадров и социального развития королевства.

«Министерство... разъясняет, что получение вакцины от коронавируса будет необходимым условием для присутствия работников на рабочих местах для всех секторов - государственного, частного и благотворительных организаций», — говорится в сообщении.

Также министерство призвало всех работников приготовиться к вакцинации.

Отмечается, что в ближайшее время власти объявят дату начала исполнения этого решения и рассказать, как конкретно оно будет действовать.

Ранее в Иордании началась вакцинация от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».