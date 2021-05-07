В Берлине прошел снегопад

В столице Германии Берлине прошел снегопад, сообщает РИА «Новости».

Метеослужба германской столицы ранее прогнозировала на пятницу, 7 мая, крупный дождь и повышение температуры до 9 градусов, но в 11 утра (12.00 мск) пошел крупный мокрый снег.

Немецкие синоптики ранее заявили, что нынешний апрель стал одним из самых холодных в Германии — средняя температура опустилась на 1,3 градуса референсной оценки в период с 1961 по 1990 год, и составила около 6 градусов.

На понедельник, 10 мая, синоптики прогнозируют в Берлине 28 градусов тепла.

Ранее российские синоптики заявили, что ожидают жаркое лето и хорошую погоду на 9 Мая.