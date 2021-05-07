Муж бьюти-блогера из Екатеринбурга сознался в ее убийстве

Убийцей Instagram-блогера Кристины Журавлевой, тело которой обнаружили в лесополосе под Арамилем, оказался ее муж Дмитрий Журавлев, сообщает E1.ru со ссылкой на источник в следствии.

Мужчина написал явку с повинной. По словам источника, на преступление Журавлева подтолкнули скандалы, которые устраивала жена.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, муж убитой заключен под стражу. Основная версия произошедшего — семейные проблемы.

Накануне в МВД рассказали подробности обнаружения тела 28-летней блогерши под Екатеринбургом. Его нашли в лесу около города Арамиль в 22 км к юго-востоку от Екатеринбурга в середине апреля.

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело об убийстве. Также стало известно о задержании мужа погибшей.

Журавлева вела блог, посвященный стилю и красоте. У нее было 57 тыс. подписчиков. Последний пост в блоге девушки был опубликован 3 апреля.