Прихожан мечети в Лондоне забросали яйцами и камнями

В Лондоне, в районе Илфорд, расположенном на северо-востоке города, неизвестные забросали яйцами и камнями прихожан мечети при местном Исламском центре, сообщает британский телеканал SkyNews.

По заявлению работников исламского центра, нападавшие атаковали прихожан на выходе из мечети, проехав мимо на универсале серебристого цвета. Среди участников нападения они заметили бритого налысо мужчину, вместе с ним в машине сидели еще три человека.

«Я был застигнут врасплох, потому что накануне этого у нас было очень тихо и мирно 20 с лишним ночей, а потом это случилось», — заявил Ахмед Нахваз, глава Исламского центра Илфорда.

По его словам, полиция Лондона пообещала провести тщательное расследование инцидента, назвав его атакой из расовой ненависти и исламофобии.

Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступает праздник разговения Ураза-байрам. По традиции в этот день совершаются массовые молитвы в мечетях.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Алтае, в ходе которого 20-летней местный житель собирался подорвать мечеть в Барнауле.