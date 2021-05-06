Взрослый и подросток погибли под Волгоградом при взрыве бомбы времен войны

Взрослый и подросток погибли в результате взрыва бомбы времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области, где ведутся раскопки, передает РИА «Новости», ссылаясь на администрацию региона.

Как сообщается, инцидент произошел в Городищенском районе области. В экстренные службы около 18.00 мск поступило сообщение о взрыве боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Собеседник агентства уточнил, что взрыв случился в месте проведения поисковых работ отряда «Память» из Новосергеевского района Оренбургской области.

По его словам, на место происшествия были отправлены два автомобиля скорой медицинской помощи из Городищенской районной больницы и Волгограда. В администрации сообщили, что прибывшие врачи констатировали смерть мужчины 1961 года рождения, 15-летний мальчик скончался, несмотря на усилия медиков.

Представитель региональных властей также рассказал, что поисковый отряд «Память» прибыл на место раскопок 26 апреля. Всего в отряде 12 человек, включая четверых подростков. Среди них был и погибший мальчик.

В администрации также добавили, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в связи с данной трагедией поручил всем профильным службам приостановить работу всех поисковых отрядов на территории региона до особых распоряжений.

Ранее трое крымчан подорвались, пытаясь распилить артиллерийский снаряд.