В Ленинградской области в рюкзаке нашли расчлененное тело пропавшей год назад женщины

Недалеко от кладбища у города Сертолово Всеволожского района в Ленинградской области был найден рюкзак, в котором лежали части тела 64-летней женщины, пропавшей год назад. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

«В феврале 2021 года следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по подозрению в убийстве задержан ее 40-летний сын. Он заключен под стражу, у него изъяли предполагаемое орудие преступления. В настоящий момент правоохранители устанавливают детали случившегося.

Ранее тело Instagram-блогера Кристины Журавлевой было найдено в лесу под Екатеринбургом. 28-летнюю девушку нашли в середине апреля. По его словам, экспертиза уже была проведена, но пока неизвестно, имело место самоубийство, или же убийство.

Журавлева вела блог, посвященный стилю и красоте. У нее 57 тыс. подписчиков. Последний пост в блоге Журавлевой датируется 3 апреля. Некоторое время назад она внезапно перестала его вести. После этого друзья и читатели начали беспокоиться.