Участников праймериз ЕР обучили основам эффективного ведения избирательной кампании

Новым этапом подготовки участников предварительного голосования к ведению собственных кампаний в регионах стал второй образовательный вебинар «Единой России» для кандидатов. На партийной площадке 5 мая выступили, в частности, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, замруководителя Центрального исполкома партии – руководитель управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

Они рассказали о правовых основах процедуры, навыках эффективной подготовки к выборам, ведении агитации в соцсетях. Участие в обучении приняли представители всех 85 регионов. Во многих из них – по первоначальным оценкам экспертов речь идет примерно о каждом пятом – уже наблюдается высокая конкуренция на предварительном голосовании, а явных фаворитов процедуры можно выделить лишь примерно в половине избирательных округов.

«Лишь каждый 20-й подавший документы на участие в предварительном голосовании – действующий депутат Госдумы. У нас много молодых кандидатов, средний возраст участников составляет 42 года. Порядка 35-37% – это люди в возрасте до 35 лет. У нас среди участников очень большое количество волонтеров, много представителей ОНФ, муниципальных депутатов», – рассказал Сергей Перминов.

Активность участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму в этом году кратно превышает аналогичные показатели 2016 года, сообщил замсекретаря генсовета партии.

«К началу майских праздников мы преодолели отметку в десять человек на одно кандидатское место. Партия на выборах в Госдуму планирует выдвигать списком 600+ кандидатов, для участия в предварительном голосовании было подано более 6500 заявлений, уже зарегистрировано более пяти с лишним тысяч кандидатов. В текущем политическом сезоне плотность выдвижения и политическая конкуренция очень высокая: где-то это восемь, где-то пятнадцать человек на одно место. Для сравнения: в 2016 году эта цифра была в районе пяти-шести человек на место», – рассказал он.