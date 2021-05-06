Власти Ташкента отменили шествие «Бессмертного полка»

Акцию «Бессмертный полк» в Ташкенте отменили из-за карантинных ограничений, ранее введенных в стране из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале хокимията (мэрии) столицы Узбекистана.

Согласно заявлению, в текущем году определено проведение мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и почестей, «со строгим соблюдением карантинных правил, в компактной форме».

«Подобные ограничения касаются и массового мероприятия «Бессмертный полк», которое предусматривает участие сотен человек», — сказано в сообщении.

В мэрии указали, что данные меры связаны с приоритетной задачей защиты граждан в связи с нынешними сложными эпидемиологическими условиями.

Согласно последним данным, в Узбекистане выявлено 93 176 случаев COVID-19, вылечились 88 975 пациентов, скончались 657 человек.

Ранее организаторы всероссийской акции «Бессмертный полк» сообщили, что шествие в нынешнем году пройдет в традиционном формате 24 июня, если будет хорошая эпидемиологическая обстановка.

Акция «Бессмертный полк» проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. С 2014 года она проводится в Ташкенте на территории мемориального комплекса «Братские могилы». В Узбекистане 9 мая отмечают как День памяти и почестей.