Еврейская община Москвы возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены, пишет газета «Известия».

Памятное мероприятие было проведено в честь 26 Ияра, который по еврейскому календарю пришелся в 1945 году на 9 мая, а также является праздником — Днем спасения и освобождения.

Эта дата является религиозным продолжением Дня Победы и Днем благодарности еврейского народа Красной армии за спасение от нацизма.

В торжественной церемонии, прошедшей в Александровском саду, принял участие главный раввин России Берл Лазар и вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев.

5 мая в Росгвардии прошли торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сначала сотрудники ведомства возложили цветы к памятнику воинам внутренних войск в Москве и бюсту генерала армии Ивана Яковлева, после чего прошли по улице торжественным маршем.

9 мая на параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне будут участвовать более 12,5 тыс. человек, по Красной площади пройдут 190 образцов техники, будут задействованы 76 самолетов и вертолетов.