Названа лучшая вакцина от COVID-19

Разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США обошла российский «Спутник V» и была признана лучшей вакциной от COVID-19. Об это сообщает РИА «Новости».

Препарат компании Moderna, лицензированный для экстренного применения в США и ряде других стран, обошел в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, «Спутник V» и препарат для животных Zoetis.

Параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не уточняются.