«Вектор» проводит испытания трехкратной вакцинации от COVID-19

Государственный научный центр «Вектор» начал клинические испытания трехкратного введения «ЭпиВакКороны» на людях, сообщает официальный аккаунт Роспотребнадзора в Instagram.

«Клинические испытания первой - второй фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», — рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.

Также он уточнил, что до этого клинические испытания трехкратного введения «ЭпиВакКороны» были проведены на обезьянах, хомяках и морских свинках.

«Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден, прежде всего на приматах», — пояснил Рыжиков, также упомянув, что состав вакцины на протяжении проведения всех исследований не меняется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили необходимость второй дозы вакцины от COVID-19.