«Вектор» проводит испытания трехкратной вакцинации от COVID-19

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Государственный научный центр «Вектор» начал клинические испытания трехкратного введения «ЭпиВакКороны» на людях, сообщает официальный аккаунт Роспотребнадзора в Instagram.

«Клинические испытания первой - второй фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», — рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.

Также он уточнил, что до этого клинические испытания трехкратного введения «ЭпиВакКороны» были проведены на обезьянах, хомяках и морских свинках.

«Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден, прежде всего на приматах», — пояснил Рыжиков, также упомянув, что состав вакцины на протяжении проведения всех исследований не меняется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили необходимость второй дозы вакцины от COVID-19.