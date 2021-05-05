Мексика объявила трехдневный траур по погибшим при обрушении метромоста

__is_photorep_included13581812: 1

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал указ о трехдневном трауре в память о погибших при обрушении метромоста в Мехико, сообщается в Официальном вестнике федерации.

«Трехдневный национальный траур объявлен в связи с трагедией, произошедшей на линии 12 коллективной транспортной системы метро Мехико 3 мая 2021 года», – говорится в тексте документа.

В соответствии с указом президента, государственные флаги Мексики должны быть приспущены. Указ вступает в силу со дня опубликования, он будет действовать до 7 мая включительно.

3 мая в 22.25 по местному времени в Мехико произошло обрушение метромоста вместе с железнодорожным составом. В результате произошедшего два вагона с пассажирами рухнули с высоты около 10 метров. Под завалами оказались несколько проезжавших под мостом машин.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате обрушения моста возросло до 27 человек.